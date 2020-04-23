العثور على آثار كورونا في مياه الصرف الصحي بإيطاليا

أعلن المعهد العالي للصحة بإيطاليا “ISS”، أن دراسة أجريت في روما وميلانو، أكدت وجود الحمض النووي الريبي لفيروس كورونا المستجد بمياه الصرف الصحي.

وقام بهذه الدراسة، حسب موقع “روسيا اليوم”، مجموعة تقودها جوزيبينا لا روزا، من قسم جودة المياه والصحة في إدارة البيئة الإيطالية.

وأوضحت لاروزا، أن المادة الوراثية لفيروس “Sars-Cov-2” يمكن العثور عليها في مياه الصرف الصحي، مما يسمح باستخدام هذا النوع من العينات المأخوذة من مجاري الصرف الصحي، كمؤشر لوجود تفشي وبائي.

وتابعت الباحثة: “لقد اخترنا وحللنا خلال أبحاثنا عن الفيروسات، مجموعة من 8 عينات لمياه صرف صحي تم جمعها بين 3 إلى 28 فيفري الماضي في ميلانو، وبين 31 مارس إلى 2 أفريل في روما”.

وأوضحت ذات المتحدثة، أنه وفي العينتين اللتين تم جمعهما من نظام الصرف الصحي في منطقتي غربي ووسط شرق ميلانو، تأكد وجود الحمض النووي الريبي لفيروس كورونا المستجد.

وأضافت المسؤولة الصحية، أنه بالنسبة لروما، تم العثور على النتيجة الإيجابية نفسها في جميع العينات المأخوذة في المنطقة الشرقية للمدينة.