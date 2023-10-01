العثور على أحفورة عنكبوت Trapdoor “العملاق” في أستراليا

عثرت السلطات الأسترالية على أحفورة عنكبوت الباب المسحور العملاق يبلغ عمرها ما بين 11 إلى 16 مليون سنة.

وتم العثور عليها في وسط أستراليا في منطقة جافة جدًا في نيو ساوث ويلز، تسمى ماكغراثس فلات.

ويُعتقد أن هذا هو أول نوع يتم العثور عليه من هذا النوع. كما أنه رابع حفرية عنكبوتية يتم اكتشافها في أستراليا.

تم تسمية النوع الجديد رسميًا باسم Megamonodontium mccluskyi.

وعلى الرغم من أن حجمه يبلغ أربعة أضعاف حجم قريبه في العصر الحديث. عنكبوت الباب المسحور. ذو الأقدام الفرشاة – إلا أن Megamonodontium mccluskyi لا يزال صغيرًا نسبيًا.

ويبلغ طول جسمه 23.31 ملم، أو أقل بقليل من بوصة واحدة. مع انتشار ساقيه، قد يتناسب بشكل مريح مع راحة يدك.

ويعتقد العلماء أنه منذ ملايين السنين كانت هناك غابة في المنطقة التي تم العثور فيها على الحفرية

وقال عالم الحفريات ماثيو ماكاري، من جامعة نيو ساوث ويلز والمتحف الأسترالي: “تم العثور على أربع حفريات عنكبوت فقط. في جميع أنحاء القارة بأكملها، مما جعل من الصعب على العلماء فهم تاريخها التطوري”.

“ولهذا السبب فإن هذا الاكتشاف مهم للغاية، فهو يكشف معلومات جديدة حول انقراض العناكب ويسد فجوة في فهمنا للماضي”.

وتم الحفاظ على تفاصيل دقيقة عن العنكبوت، مما ساعد العلماء على التعرف عليه.

ويقول عالم العنكبوتيات روبرت رافين من متحف كوينزلاند: “إنه ليس أكبر عنكبوت متحجر. يتم العثور عليه في أستراليا فحسب. بل إنه أول حفرية لعائلة Barychelidae يتم العثور عليها في جميع أنحاء العالم”.