نجحت مصالح أمن بجاية وبالتنسيق مع أمن دائرة أوقاس في نقل قذائف حربية قديمة عثر عليها بشاطئ أوقاس ببجاية.

وجاءت العملية بعد بلاغ من أحد المواطنين مفاده العثور على جسم غريب بشاطئ أوقاس، اين تنقلت مصالح الأمن للمكان.

وتم تأمين المكان لتفادي عبور المواطنين، وقامت الفرقة الحرقين المختصة في إبطال وتفكيك القنابل لأمن بجاية بعملية تفتيش دقيق للمكان.

ليتبين أن الأمر يتعلق بأربعة قذائف حربية قديمة متلاصقة مع بعضها البعض مغمورة داخل الرمال الشاطئية بفعل أمواج البحر.

حيث تم إستخراجها ووضعها في مكان آمن لإجراءات المعاينة.

يشار إلى أن طول القذائف 50 سم ووزنها الإجمالي حوالي 80 كلغ تعود إلى الحقبة الإستعمارية قذفتها أمواج البحر إلى الشاطئ.

كما تم التكفل ونقل تلك القذائف السالفة الذكر ووضعت تحت تصرف الجهات العسكرية المختصة.