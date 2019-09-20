العثور على أربعيني مقتولا بعد 05 ايام من اختفاءه بوهران

فتحت عناصر الدرك الوطني بسيدي البشير في وهران التحقيق في جريمة قتل راح ضحيتها كهل في الأربعينيات من العمر.

وحسب مصادرالنهار عثر على جثته في حالة متقدمة من التعفن بمنطقة وعرة المسلك بالمنحدر البحري القريب من فندق “فور بوينتس”.

الضحية وحسب مصادرمؤكدة كان محل بحث بعد ابلاغ عائلته المنحدرة من سيدي البشير قبل05 أيام عن اختفاءه في ظروف غامضة.

ليتم اليوم في حدود منتصف النهار العثور عليه مقتولا ومغطى بلحاف بعلو منحدر بحري من قبل بعض الشباب كانوا بعين المكان.

والذين ابلغوا الجهات الأمنية التي تنقلت الى مسرح الجريمة رفقة عناصرمن الحماية المدنية اين تمكنوا بصعوبة من انزال جثة الضحية.

والتي تم تحديد هويتها قبل تحويلها إلى مصلحة الطب الشرعي التابعة لمستشفى اول نوفمبر إخضاعها للتشريح.

ومن ثمة استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الجريمة وتوقيف المتورطين بها.