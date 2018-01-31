العثور على أسلحة في منزل شخصية نافذة بعد توقيفه في حيدرة

قام عناصر الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، بعملية تفتيش لمنزل شخصية صاحبة نفوذ بمنطقة حيدرة

بعد أن تم توقيفه خلال الساعات الماضية وقد تمت العملية وسط إجراءات أمنية شديدة.

وحسب شهود عيان فقد قام أفراد الشرطة القضائية بمداهمة المسكن وتفتيشه بشكل دقيق حيث تم العثور على قطعتي سلاح ناري و ببندقية منضخية ومسدس و أزيد من 30 خرطوشة.

وأوقف المتهم الرئيسي في القضية بعد تورطه في عمليات تهريب أموال للخارج، وأيضا حيازته على حبوب مهلوسة.

وكان المعني معروف بشبكة علاقاته ونفوذه خلال السنوات الأخيرة خاصة بالعاصمة والبليدة قبل أن يقع في مصيدة الأمن الوطني.