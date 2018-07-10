العثور على أكثر من قنطار كيف بجزيرة بالوما في وهران

تمكن اليوم حرس السواحل بوهران من العثورعلى101 كلغ من الكيف المعالج بعرض بحر في جزيرة بالوما شمال شاطئ الاندلسيات.

وحسب مصادر لـ النهار فإن الكمية المذكورة كانت على شكل ثلاثة طرود عائمة على بعد ميلين عن جزيرة بالوما شمال الأندلس.

حيث تمت العملية خلال دوريات روتينية لهم على طول الشريك الساحلي لوهران أين لفتت انتباههم طرود عائمة تطفو فوق سطح البحر.

ليتم إنتشالها وبعد فتحها تبين أنها مخدرات من نوع الكيف المعالج كانت شبكات دولية تحاول تهريبها عبر البحر.

وهذا للتضليل والإفلات من التضييق الممارس عليهم من طرف مصالح الأمن عبر الشريط الحدودي الغربي.

ولاتزال الأبحاث وعمليات التمشيط الساحلي متواصلة من قبل حراس السواحل بعد حجز كمية الكيف المعالج.