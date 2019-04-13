العثور على أكثر من 2000 رصاصة داخل مطار هواري بومدين

عثر، نهاية الأسبوع، عمال شركة رجل الأعمال المتواجد رهن الحبس «علي حداد» على كمية كبيرة من الذخيرة القديمة أثناء قيامهم بعمليات حفر بمطار هواري بومدين.

اكتشاف الذخيرة كان -حسب مصادر «النهار»- أثناء أشغال حفر على مشروع إعادة إنجاز مدرج الهبوط الشرقي للطائرات بمطار هواري بومدين.

حيث اكتشف عمال المؤسسة كمية من الذخيرة التي تم استخراجها من قبل فرقة تفكيك المتفجرات التابعة للفرقة التقنية لشرطة الحدود الجوية بمطار هواري بومدين.

أين أسفرت العملية عن استخراج 1370 طلقة نارية دخيرة عيار 7.62 54×7 و520 طلقة عيار 12.7 ملم، فضلا عن 768 طلقة عيار 20 ملم و200 ظرف فارغ.

إلى جانب طلقتين من عيار 40 ملم، ليفوق عدد الطلقات التي تم استخراجها 2800 طلقة تم تسليمها لمصلحة الشرطة القضائية بمطار هواري بومدين لاستكمال الإجراءات.