العثور على أمّ وأبنائها الستة في مرأب بلا غذاء منذ أزيد من 15 يوما!

أمن “أنسيغة” في خنشلة تدخل لتحرير أفراد العائلة في انتظار فتح تحقيق

الأمّ وأبنائها الستة مكثوا أسبوعين تحت برد شديد والمعطيات الأولية ترجّح تورّط ربّ الأسرة

تلقت مصالح الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخارجي في بلدية “أنسيغة” الضاحية الجنوبية لمدينة خنشلة، نهاية الأسبوع الفارط، نداء نجدة وطلب تدخل عاجل من أجل تحرير وإنقاذ حياة سيدة ناهزت العقد الرابع من العمر، برفقة أبنائها، أمينة 14 سنة، وخولة 13 سنة، وصالح 12 سنة، وصهيب 10 سنوات، ورحمة 4 سنوات، ورضيع في الشهر الثامن، كانوا يتواجدون تحت طائلة جريمة الاحتجاز القسري داخل مرأب على أطراف أحد الأحياء المعزولة في بلدية “أنسيغة”، من دون غذاء ولا مؤونة في ظروف البرد الشديد لأزيد من 15 يوما، عرضة للموت جوعا.

وحسب ما تضمنته شكوى شقيق السيدة الضحية، فإن زوج شقيقته هو من قام باحتجازها برفقة أبنائها، ليقوم إثر ذلك شقيق الضحية بإخطار وكيل الجمهورية في محكمة خنشلة.

وفور تلقي أفراد الشرطة نداء الاستغاثة، تنقلوا إلى الموقع محل احتجاز العائلة بعد إخطار نيابة المحكمة الإقليمية والحصول على الإذن باقتحام والتفتيش، أين تم كسر قفل باب المرأب الخارجي، وأنجزوا محضر معاينة وتحقيقا أوليا حول الوضع الإنساني والصحي لأفراد العائلة، قبل تحويلهم إلى مقر مؤسسة استشفائية لتلقي العلاج والعناية الصحية الضرورية.

وحسب ما تضمنته شكوى شقيق السيدة الضحية المرسلة إلى وكيل الجمهورية بمحكمة خنشلة، والتي تلقت “النهار” نسخة منها، فإن حيثيات هذه الجريمة تعود إلى بداية النصف الثاني من الشهر المنصرم، أين عمد المشتكى منه، إلى وضع زوجته وأبنائه الستة داخل مرأب بأحد الأحياء المعزولة في بلدية “أنسيغة”، وأغلق عليهم الباب الحديدي من الخارج بإحكام وتركهم إلى نهاية الأسبوع المنصرم، من دون مؤونة ولا وسائل تدفئة عرضة للموت المحقق، إلى أن مرّ أحد أقارب والدة المشتكى منه صدفة أمام موقع الاحتجاز، ليسمع بكاء وأنين الأطفال، قبل أن يتقدم من الباب طالبا التحدث مع من بالداخل، حيث تم إبلاغه من طرف السيدة التي بلغت وضعا صحيا حرجا بأنها محتجزة مع أبنائها الستة من طرف زوجها لأسباب ودوافع مجهولة، وترجته بأن يبلّغ مصالح الأمن لتحريرهم وإنقاذ حياتهم.

وعلى الفور اتصل الشاهد بشقيق الضحية وأبلغه بما سمع، ليسارع بدوره إلى التقدم من مصالح الأمن الحضري الخارجي، طالبا التدخل لإنقاذ حياة العائلة ومباشرة التحقيق مع الزوج، الذي – حسبه – فقد كل معاني الإنسانية وأضحى خطرا على حياة أفراد هذه العائلة المنكوبة، أين تم التدخل وجرت عملية الإنقاذ وفتح تحقيق في هذا الحادث الغريب، في انتظار ما ستقرره نيابة محكمة خنشلة المختصة إقليميا من إجراءات قانونية، من شأنها الكشف عن الدوافع الحقيقية التي أحاطت بهذا الجرم.