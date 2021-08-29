العثور على أم لـ4 أبناء مذبوحة من الوريد الى الوريد بمسكنها في تنس

اهتزت مدينة تنس على وقع جريمة قتل شنعاء، في حدود الثانية زوالا من نهار اليوم، اين تمثلت في العثور على إمرأة مذبوحة من الوريد الى الوريد بغرفة داخل مسكنها.

الضحية تبلغ من العمر 42 سنة وهي مطلقة وأم لأربع ابناء (ولدين وبنتين) ت ، تقطن خلف المؤسسة العمومية الاستشفائية زيغود يوسف بتنس.

هذا ولا تزال العملية لازالت جارية من أجل تحويل جثة الضحية من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المستشفى.

وذلك بعد استكمال إجراءات التحقيق التي باشرته المصالح المختصة لمعرفة ظروف و ملابسات هذا الحادث الأليم.