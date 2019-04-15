العثور على ازيد من 31 كيلوغرام من المخدرات بعرض البحر في سكيكدة

تمكن، مساء أمس، حرس السواحل بولاية سكيكدة من حجز أكثر من 31 كيلوغرام من المخدرات بعرض البحر.

وهذا قبالة شاطيء قرياز في جزئه التابع لبلدية فلفة الساحلية.

وحسب ما توفرمن معلومات فإن العملية تمت بعد حصول ذات القوات على معلومات من أحد الصيادين تفيد بوجود طرد يطفوا على سطح الماء بالقرب من الشاطئ المذكور يرجح أن يكون به مخدرات.

ليتم على الفور التحرك إلى عين المكان أبن تم التحقق من الوقائع و ضبط الكمية التي كانت ملفوفة باحكام في أشرطة بلاستيكية.

هذا وتكون الكمية قد سلمت إلى مصالح الدرك الوطني المختصة إقليميا لأجل مباشرة تحقيق بشأنها يهدف إلى تحديد بعد ملابسات العملية.