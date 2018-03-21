العثور على الألمانية دانيلا بوشنير بمستغانم

تمكنت مصالح الامن اليوم الاربعاء من العثور على الألمانية دانيلا بوشنير 39 عاما بولاية مستغانم.

وحسب ماورد للنهار فإن دانيلا قررت بمحض إرادتها عدم الإلتحاق بوالدها الجزائري المقيم بتبسة.

وقد باشرت مصالح الشرطة التحريات التي أفضت للعثور عليها لدى صديق لها.

أضافت الشرطة أن الرعية دخلت بتأشيرة بناءا على إستضافة جزائري من مستغانم م.عبد القادر هو من جلبها من مطار العاصمة

حيت قامت الشرطة بإخطار عائلة بوشنير بظروف تواجدها في مستغانم عائلة الألمانية فشنار كانت إدعت إختفاء إبنتهم بمطار الجزائر.