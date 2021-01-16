العثور على التائهين في بحيرة أوغلميم بتيكجدة من طرف الحماية المدنية
أفادت مصالح الحماية المدنية لولاية البويرة، اليوم السبت، أنها تمكنت من العثور على الشخصين التائهين في بحيرة أوغلميم بتيكجدة.
وتدخلت، مصالح الحماية المدنية، في حدود الساعة 12:00 سا لأجل البحث عن شخصين مفقودين في البحيرة.
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أفادت مصالح الحماية المدنية لولاية البويرة، اليوم السبت، أنها تمكنت من العثور على الشخصين التائهين في بحيرة أوغلميم بتيكجدة.
وتدخلت، مصالح الحماية المدنية، في حدود الساعة…
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