العثور على السيدة المفقودة في غابة بسكيكدة

تمكنت فرق التدخل التابعة لسكيكدة مدعومة بالفرق السينوتقنية للكلاب المدربة لولايتي باتنة وعنابة، من العثور على السيدة المفقودة بمنطقة لمسيد.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بسكيكدة، وجدت المعنية والتي تبلغ من العمر 39 سنة في غابة، وتم اسعافها ونقلها إلى العيادة المتعددة الخدمات بأولاد عطية.

ووجدت السيدة، وهي تعاني من إرهاق شديد، غير بعيد عن مقر سكناها.

وأشار البيان، إلى أن عملية البحث عن السيدة المفقودة استمرت لأزيد من 46 ساعة.

وكانت مديرية الحماية المدنية بباتنة، قد أوفدت أمس فرقتها السينوتقنية لدعم جهود المتدخلين للبحث عن السيدة المفقودة.