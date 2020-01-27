العثور على الشقيقين القاصرين المفقودين بقرية لعزيب في تيزي وزو

تمكنت مصالح الدرك الوطني بتيزي وزو، من العثور على شقيقين قاصرين يبلغان من العمر 8 و10 سنوات، بقرية لعزيب شريعوة بتيزي راشد.

ووجد الشقيقان داخل منزل مهجور، أين اختبئا بعد أن حل الظلام عليهما، وبعد أن إبتعدا عن المكان أين كان يلعبان.

ماجعل عائلتهما بعد بحث طويل تتقدم إلى مصالح الدرك الوطني بتيزي راشد، لايداع بلاغ و ذلك على الساعة العاشرة ليلا.

وعلى إثرها باشرت فرق البحث التابعة المجموعة الاقليمية للدرك بتيزي وزو، مستعينة بكلاب تقفي الأثر من مسح المنطقة و ضواحيها.

ونجحت ذات المصالح، في العثور على الطفلين سالمين بالضبط على الساعة الرابعة صباحا.