كشفت وسائل إعلام رسمية إيرانية العثور على الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المتحطمة.

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، اليوم الأربعاء نقلا عن وكالة رويترز، أن عمال الإنقاذ عثروا على الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة يوم الأربعاء.

من جهتها أعلنت السفارة الأوكرانية، اليوم في بيان لها نقلته لنفس الوكالة، أن المعلومات الأولية تشير إلى عطل في محرك الطائرة تسبب في تحطم الطائرة الأكرانية.

مشيرة أن 168 شخصا إشتروا تذاكرا في هذه الرحلة الجوية.

هذا وتحطمت طائرة الخطوط الدولية الأوكرانية وهي من طراز بوينج 737، صبيحة اليوم، وأدت بوفاة 176 شخصا كانوا على متنها، عقب إقلاعها من مطار الإمام الخميني في طهران.