العثور على الطفلة روفيدة داخل كيس بلاستيكي بغابة بدوار العبانة في معسكر
عثرت مصالح الأمن اليوم على الطفلة روفيدة تبلغ من العمر 9 سنوات مقتولة داخل كيس بلاستيكي في الغابة بدائرة عين فكان في معسكر.
وحسب مصادر النهار اونلاين فإن الضحية والمسماة بوعود روفيدة تدرس سنة ثانية ابتدائي عثر عليها ميتة بدوار العبانة بلدية عين افرص دائرة عين فكان.
وعلى إثر ذلك فتحت مصالح الأمن المختصة إقليميا تحقيقا معمقها لمعرفة الجاني ودوافع الجريمة.
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تم اليوم الخميس العثور على الطفلة جوهرة فراجي متوفية في الرق تحت قصر نومناس بولاية أدرار.
وحسبما أفادت به إذاعة أدرار، فإنه بعد حملة البحث الواسعة عن الطفلة جوهر فراجي بقصر ابنكور. وبوفادي دائرة فنوغيل ومختلف القصور المجاورة. تم العثور عليها اليوم الخميس متوفية في الرق تحت قصر نومناس.
للإشارة، فقد وجهت عائلة فراجي القاطنة بحي أبنكور في قصر بوفادي ببلدية تمنطيط نداء إستغاثة قصد مساعدتها في العثور على ابنتهم الطفلة ” فراجي جوهر”. وكانت الطفلة جوهر التي تبلغ من العمر أربع سنوات قد اختفت بعد ساعتين من صلاة العيد في ظروف غامضة. لتقوم مصالح الدرك الوطني مستعينة بالكلاب المدربة الأإنطلاق في عملية بحث واسعة. بالإضافة إلى مشاركة مواطنين في العملية بمختلف القصبات والبساتين
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تمكّن أفراد الدرك الوطني صبيحة اليوم بمدينة عريب بعين الدفلى، من العثور على الطفلة المختفية مساء أمس بغابة غيلاس.
وذلك بعد عملية تمشيط واسعة شارك فيها المواطنون والحماية المدنية، ومصالح الدرك الوطني.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الواقعة تعود إلى مساء أمس، أين كانت الطفلة آية ذات الثلاث سنوات تلهو خارج منزل جدها بغناجة.
وقد خرج خال الطفلة متوجها إلى المسجد لأداء صلاة المغرب فتبعته الطفلة، ليأمرها بالعودة وإكماله الطريق نحو المسجد.
وبعد عودته تفاجأ بعدم وجود الطفلة بالمنزل لتنطلق رحلة بحث وتمشيط واسعة من السلطات الامنية والمواطنين والحماية المدنية.
يشار ان الطفلة اية عثر عليها صباح اليوم في حوالي الساعة الثامنة ونصف في مكان تم تمشيطه البارح مرارا و تكرارا غير بعيد عن منزل جدها.
وأضافت ذات المصادر، أن الطفلة هي بصحة جيدة على مستوى مستشفى مكور حمو بعين الدفلى.
كما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في الحادثة.