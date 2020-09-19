العثور على الطفلتين “آية” و”شهيناز” ببوزريعة

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العثور على الطفلتين “آية” و”شهيناز” ببوزريعة
بقلم نسرين محفوف

عثرت مصالح الدرك الوطني، اليوم السبت، في بوزريعة، على الطفلتين، “آية” و”شهيناز” المختفيتين من خرايسية.

وأعلنت المنظمة الوطنية لحماية الطفولة، اليوم السبت، عن اختفاء الفتاتين”آية” و”شهيناز” من الخرايسية بالعاصمة في ظروف غامضة.

وأفادت المنظمة الوطنية لحماية الطفولة، أن الطفلتين الصديقتين “آية” و”شهيناز” تبلغان من العمر 13 و14 سنة على التوالي.

وحسب ذات المنظمة، فقد خرجت الفتاتين من المنزل العائلي بالخرايسية بالجزائر العاصمة يوم الجمعة 18سبتمبر 2020 على الساعة 11:30.

ولم تعد الفتاتين المختفيتين آية وشهيناز الى غاية العثور عليهما، اليوم السبتـ من طرف الدرك الوطني.


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