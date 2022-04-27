العثور على الطفلتين شهيناز وملاك من خرايسية في شرشال

تم العثور على جثة الشاب”فتحي شعشوع” بالمنطقة الصناعية بتيسمسيلت،حيث كان مختفيا منذ مايفوق الشهر.

المرحوم يبلغ من العمر 29 سنة ينحدر من حي سيدي الهواري ببلدية تيسمسيلت.

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اهتزت اليوم مدينة وهران على وقع جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها فتاة تبلغ من العمر 33 سنة. تم العثور على جثتها مدفونة بفناء مسكن بالحي الفوضوي لمنطقة العين البيضاء.

الجريمة النكراء تم التفطن لها استغلالا لبلاغ من أحد المواطنين يفيد بمشاهدته لاثار دم. بالقرب من مسكن فوضوي بالعين البيضاء التابع لدائرة السانيا بوهران.

أين تنقلت على الفور مصالح الأمن عقب إخطار وكيل الجمهورية إلى عين المكان مرفوقة بالطيب الشرعي والحماية المدنية. أين تم اكتشاف جثة الفتاة مدفونة بفناء المسكن قبل تزفيت مكان الدفن بالاسمنت لإخفاء أثار الجريمة وتضليل الأمن.

وفي ظرف قياسي بعد فتح تحقيقات موسعة تم الوصول إلى المشتبه به في الجريمة. مسبوق قضائيا ويبلغ من العمر 21 سنة.

والتحقيقات في ملابسات الجريمة متواصلة بعد اقتياد المتهم في قضية الحال إلى مقر الأمن. لاستكمال التحريات معه قبل اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

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نطقت، مساء أمس، محكمة الجنايات الاستئنافية العادية في باتنة، بحكم الإعدام في حق متهم من مواليد 1959، بعد تورطه في جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وجنحة تشويه وممارسة أعمال وحشية على جثة.

القضية عرفت الكثير من الشدّ والجذب بين مختلف الأطراف حول تفاصيلها وحيثياتها، وقد عاد الملف بعد الطعن بالنقض إلى المحكمة العليا، وكان الحكم الابتدائي ببراءة المتهم والاستئنافي بإدانته بحكم الإعدام، ليتم النطق بنفس الحكم يوم أمس.

وحسب ما جرى في جلسة المحاكمة، فإن حيثيات القضية تعود إلى تاريخ الثالث أفريل 2017، عندما تم العثور على الضحية، وهو مقاول، جثة هامدة مكبل اليدين والرجلين وعليه آثار عنف واعتداء وحروق طفيفة، وملفوف في أكياس بلاستيكية مرمي على قارعة الطريق على امتداد مجاري الصرف الصحي بالطريق الاجتنابي المؤدي نحو منطقة “تازولت”، كما تم العثور في مسرح الجريمة على ورقة مكتوب فيها أن “هذا الشخص يستحق القتل”، وعلى الفور تم فتح تحقيق في الحادثة لمعرفة مختلف التفاصيل، والبداية كانت بمحاضر المعاينة، ثم الاستناد لتقرير الطبيب الشرعي، الذي يفيد أن الوفاة كانت نتيجة الخنق.

ومواصلة للتحريات، تم توقيف المشتبه فيه الذي يعدّ صديق الضحية وتوجيه أصابع الاتهام إليه، لكنه نفى وأنكر جميع التهم، واصفا إياها بالادعاءات الباطلة عبر جميع مراحل التحقيق، كما كشفت التحقيقات عن وجود معاملات مالية وديون بمئات الملايين بين الفقيد والمشتبه فيه، وقد ناقش دفاع الطرفين الأدلة والبراهين المتعلقة بخبرات تطابق الخطوط وبقع الدم، وعلى هذا الأساس، طالب دفاع المتهم ببراءة موكلهم، في حين تمسك دفاع الأطراف المدنية بثبوت القرائن والبراهين، وقد التمس من جهته ممثل الحق العام تسليط عقوبة الإعدام، وبعد المداولة القانونية للقضاة والمحلفين، نطقت محكمة الجنايات الاستئنافية العادية بحكم الإعدام.

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تعرضت صبيحة اليوم الأحد التلميذة “ف إ” المتمدرسة في السنة أولى ثانوي إلى إصابات متفاوتة الخطورة إثر سقوطها من الطابق الأول بثانوية عياش مقلاتي ببلدية الحاسي تامهريت بدائرة عين جاسر بولاية باتنة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن مصالح الحماية المدنية قد نقلت التلميذة إلى المستشفى في وضعية غير مستقرة. كما أضافت مصادر محلية فإن فرضية محاولة الإنتحار غير مستبعدة وهو ما تحققه في شأنه مصالح الدرك الوطني.