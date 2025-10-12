العثور على الطفل المختفي بالشلف جثة هامدة وفتح تحقيق في القضية

أعلن وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف، في بيان صحفي، عن العثور على الطفل البالغ من العمر أربع سنوات، الذي تم التبليغ عن اختفائه بتاريخ 7 أكتوبر 2025، متوفى بعد ثلاثة أيام من البحث المكثف.

وحسب البيان، تم تفعيل مخطط الإنذار الوطني لاختفاء واختطاف الأطفال فور التبليغ عن الحادثة، حيث قادت التحريات المكثفة إلى العثور على جثة الطفل بتاريخ 10 أكتوبر 2025.

وانتقلت السلطات القضائية والأمنية إلى مكان العثور على الجثة، بحضور والد الطفل والطبيب الشرعي، حيث تم التأكد من هوية الضحية ورفع عينات من مسرح الجريمة من قبل الشرطة العلمية، إلى جانب إجراء تشريح للجثة ونزع عينات بيولوجية من طرف الطبيب الشرعي.

وأكد وكيل الجمهورية أنه تم فتح تحقيق ابتدائي للكشف عن جميع ملابسات القضية، مشيرًا إلى أن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات القانونية الصارمة لتحديد هوية مرتكبي هذه الجريمة الخطيرة ومتابعتهم قضائيًا.