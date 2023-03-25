العثور على الطفل المفقود منذ يومين في تيسمسيلت

تم صبيحة اليوم السبت، العثور على الطفل محمد تيشودات، والذي اختفى في منطقة جبلية بتيسمسيلت منذ الخميس الماضي.

وحسب الصور والفيديوهات التي تحوز “النهار” عليها، فقد تم العثور على الطفل في صحة جيدة.

كما جاء في بيان للمديرية العامة للحماية المدنية: “تم العثور عن الطفل المفقود منذ يومين بولاية تسيمسيلت في صحة جيدة”.

وأضاف البيان: “الحمد لله توجت الجهود المبذولة من طرف وحداتنا وكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية. رفقة المواطنين بالعثور على الطفل محمد البالغ 5 سنوات والمفقود منذ 02 يومين في صحة جيدة”.

وحسب ذات البيان، تم نقل الطفل الى عيادة متعددة الخدمات ببرج الأمير عبد القادر لتلقي الفحوصات الطبية الضرورية.

وانطلقت عملية البحث عن الطفل المفقود البالغ من العمر 5 سنوات، منذ اختفائه بمنطقة غنامة ببلدية برج الأمير عبد القادر في تيسمسيلت.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت لهذه العملية كل من الوحدة الرئيسية، والوحدة الثانوية برج الامير.

وكذا وحدة القطاع لكل من خميستي، ثنية الحد والفرقة السينوتقنية للكلاب المدربة، فيما حضرت مصالح الدرك الوطني بالمكان.