العثور على الطفل “محمد” المفقود بإليزي سالما

عثر فجر اليوم الأربعاء، بولاية إليزي، على الطفل المفقود المسمى “محمد كلغلغ” البالغ من العمر 5 سنوات سالما وبصحة جيدة.

وثم العثور على الطفل الذي أعلن فقدانه مساء الثلاثاء، على ضفاف وادي تغزيت بإليزي، في حدود الساعة الثالثة صباحا على بعد امتار من المسكن العائلي بحي عين الكورس.

وباشرت فرق الحماية المدنية وكافة المصالح الأمنية بمعية المواطنين منذ اللحظة الأولى من إبلاغهم عن اختفاء الطفل وجندت لها كافة الإمكانيات المادية والبشرية في البحث على الطفل المفقود كللت بالنجاح بالعثور عليه سالما.

وكان الطفل محمد كلغلغ قد فقد على الساعة السابعة، بعد خروجه من المسكن العائلي متوجها إلى ضفاف وادي تغزيت بإليزي من أجل السباحة قبل إختفائه عن الانظار .

وشهدت المنطقة هبة شعبية وأمنية كبيرة للبحث عنه بوادي إليزي المعروف بانتشار كبير للأشجار في محيطه مما يصعب من مهمة البحث على الطفل المفقود.