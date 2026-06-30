العثور على الغريق المفقود في البحر بتيزي وزو

تمكنت مصالح الحماية المدنية، من العثور على الغريق المفقود في البحر بالمنطقة الصخرية لشاطئ لوبار، ببلدية تيقزيرت، بتيزي وزو.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تم إنتشال جثة الغريق على الساعة الثالثة بعد الزوال.

والضحية من جنس ذكر، ويبلغ من العمر 17 سنة، حيث تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثت بالمستشفى المحلي.

وكانت مصالح الحماية المدنية، قد تدخلت منتصف نهار اليوم، لأجل البحث عن الغريق.

وسخرت مصالح الحماية المدنية لهذه العملية، 4 غطاسين، وزورق نصف صلب، وسيارة إسعاف.