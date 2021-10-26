العثور على القاصرين المختفيين بصحة جيدة في محطة نقل المسافرين بالبليدة

تمكنت وحدات المجموعة الاقليمية للدرك الوطني لولاية المدية، من العثور على القاصرين المختفيين بصحة جيدة بمحطة نقل المسافرين بالبليدة. جاءت هذه العملية مباشرة بعد تقدم وليا امريهما بتبليغ لدى الفرقة الاقليمية للدرك الوطني لاولاد براهيم (كتيبة سيدي نعمان) بتاريخ 25 أكتوبر 2021 عن اختفاء القاصران البالغان من العمر 14 سنة.

ليتم على الفور تفعيل مخطط الإنذار عن اختفاء واختطاف الأطفال، حيث استنفرت في إطار واجباتها في النجدة والإغاثة وحدات المجموعة (كتيبتي سيدي نعمان والبرواقية)، مع إقحام فصائل الأمن والتدخل.

حيث تم تنفيذ عملية بحث واسعة دامت الى غاية صبيحة اليوم الموالي، وبعد تنشيط عنصر الاستعلام حدد مكان القاصرين المبحوث عنهما على مستوى محطة نقل المسافرين بالبليدة.

بعد الاتصال بالجهات القضائية و طلب تمديد الاختصاص الى الولاية المعنية وجلب القاصرين تم عرضهما على الطبيب الشرعي وبعد المعاينة تبين أنهما سليمان وفي صحة جيدة.