العثور على المبلغ المالي المسروق من وحدة البريد ولد إمام بالمدية

أخبار الجزائر
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العثور على المبلغ المالي المسروق من وحدة البريد ولد إمام بالمدية
بقلم معمر لعروسي

بعد عمليات تفتيش من طرف مصالح الأمن، تم العثور على المبلغ المالي المسروق من مكتب البريد ولد إمام في حديقة داخل محيط المكتب.

وقد أثار العثور على المبلغ المالي المسروق المقدر بـ 400 مليون سنتيم الكثير من الشكوك حول عملية السرقة، فيما تتواصل التحقيقات من طرف مصالح الأمن لمعرفة الفاعل.

وكان مكتب بريد ولد إمام وسط المدية، قد تعرض ليلة أمس الخميس لعملية السرقة من مجهولين، أين تم الاستلاء على 400 مليون سنتيم.

وحسب مصادر “النهار”، فقد كانت الأموال موجودة في الخزنة الصغيرة، وحسب  التحقيقات الأولية، كشفت أن المكتب تم اقتحامه من السطح.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=723489

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