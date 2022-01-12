العثور على المخرج نزيم قايدي جثة هامدة في بيته وأم أبنائه تعلق!

توفي، في الساعات الأولى من يوم الأربعاء، المخرج التلفزيوني نزيم قايدي، عن عمر ناهز 46 سنة. كما أشارت العديد من صفحات أصدقاء المرحوم أن جثة المرحوم وجدت هامدة في بيته بعين بنيان الجزائر العاصمة.

ومن جهتها، أعلنت زوجة المخرج نزيم قايدي، السابقة فريدة حرحار، خبر وفاته، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”. كما قالت في المنشور “غاضوني اولادي يارب قدرني نربي اليتامى”. وتابعت “عندي اولادي حساسين بزاف وحنان بزاف وكانو يحبو باباهم بزاف ماقدرتش نقولهم بلي باباهم مات خفت عليهم من الشوك”.

ويعتبر محمد نزيم قايدي، مخرج جزائري شاب، يعمل في التلفزيون الجزائري، وبدأ عمله مع الأفلام بالمونتاج “اللعبة” لجمال فزاز الله يرحمه. كما أخرج العديد من البرامج قبل أن يدخل مجال الإخراج الدرامي.

في حين قدم المخرج نزيم قايدي، للجمهور مسلسلين بعنوان، الامتحان الصعب، قلوب في صراع وحصل على جوائز محلية. وفي 2011 أخرج عمل جديدي ديني بعنوان مكارم التي تبث في قناة القرأن الكريم.

ونشرت فريدة حرحار، تعليقات وتعزيات مختلف الفنانين على غرار طارق لقليعي، عبر موقعها الاجتماعي الانستغرام. وكما كتبت الفنانة والممثلة التي دائما ما تلعب دور الأم في اعمالها “إنا لله وإنا إليه رجعون”.

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وتعتبر فريدة حرحار، من مدينة بوفاريك، مطلقة وأم لأربعة أولاد، أكبرهم مغني الراب المعروف “كلام”.

ودائما ما تبرز رحار اهتمامها للتمثيل إلى حد النخاع، لكن في ذات الوقت تقول إن ولوج هذا المجال ليس بالأمر الهين. كما تحدثت الفنانة عن زوجها السابق في تصريح للنهار، أن سبب طلاقها راجع إلى رسالة ايمايل.