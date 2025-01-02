العثور على امرأة حية بعد اختفاءها لأكثر من نصف قرن

تم العثور على امرأة اختفت عام 1972 “على قيد الحياة وبصحة جيدة”. مما يمثل نهاية لواحدة من أطول حالات الاختفاء في بريطانيا.

وأطلقت الشرطة البريطانية، الأحد الماضي 29 ديسمبر، نداء جديدا لاستدعاء شهود بشأن امرأة مفقودة في مدينة كوفنتري. -وسط المملكة المتحدة- منذ 52 عاما.

وكما قالت صحيفة الغارديان، فإن شيلا فوكس، البالغة من العمر الآن 68 عامًا. اختفت في عام 1972، عندما كان عمرها 16 عامًا فقط.

ورغم استنفار عائلتها والشرطة في ذلك الوقت، إلا أن البحث لم يسفر عن شيء. حتى نهاية الأسبوع الماضي ونشرت الشرطة على شبكات التواصل الاجتماعي صورة لشيلا فوكس وقت اختفائها.

وبفضل المعلومات التي تم الإبلاغ عنها بعد بث النداء لاستدعاء الشهود. تمكنت الشرطة من العثور على أثر المرأة المفقودة، “على قيد الحياة وبصحة جيدة”. والتي تعيش منذ ذلك الحين “في منطقة أخرى من البلاد”، حسبما ذكرت الصحيفة البريطانية.

وقال متحدث باسم الشرطة المحلية: “يسعدنا أن نعلن عن انتهاء أحد أطول التحقيقات المتعلقة بالأشخاص المفقودين التي أجرتها شرطة وست ميدلاندز”.

ويضيف: “عثر المحققون على صورة واحدة لشيلا تعود إلى وقت اختفائها. وتم نشرها على موقعنا الإلكتروني وعلى شبكات التواصل الاجتماعي. وبعد ساعات قليلة من المكالمة، أتاحت المعلومات الواردة من الشهود للفريق العثور عليها”.