العثور على امرأة مفقودة منذ أكثر من 6 أيام في صحراء “بارودة” في تيميمون

تمكن فريق من مواطنين متطوعين إلى جانب جمعيات وبمشاركة عمال شركات عاملة بمنطقة “بارودة” الواقعة بين ولايات تيميمون وعين صالح وأدرار، في أعقاب نهاية الأسبوع المنقضي، وعلى الرغم من مشاق الصيام، وخلال عملية بحث واسعة وسط الصحراء، من العثور على امرأة تبلغ من العمر حوالي 60 سنة، وهي من سكان البدو الرحل الذين يمارسون مهنة الرعي بوديان هذه المنطقة الواقعة في عمق الصحراء الجزائرية، وهي منهكة القوى بعد مرور ستة أيام من تيهانها وسط الصحراء.

وحسب ما أفادت به مصادر محلية من الجهة، فإن هذه المرأة كانت تتواجد وتعيش رفقة زوجها في خيمة وهما وحيدان بمنطقة رعوية بمكان يسمى وادي تيضلاوين بمنطقة بارودة، التي تبعد بحوالي 170 كلم عن ولاية عين صالح، وحوالي 90 كلم عن أقرب طريق معبدة تمر بمنطقة تتواجد بها شركات بإقليم تيميمون كما أن هذه المنطقة تتواجد بها، وعلى بعد نحو 20 كلم عن خيمتمها عائلات البدو الرحل.

الزوابع الرملية هي من تسبب في تيهان هذه المرأة

كما أوضحت ذات المصادر، أن الزوابع الرملية التي اجتاحت المنطقة خلال الجمعة ما قبل الماضية، هي من تسبب في تيهان هذه المرأة بعدما كانت ترعى أغنامها ولم تستطع العودة إلى الخيمة، أين اضطر زوجها السبعيني إلى الخروج للبحث عنها في اليوم الموالي، إلى أن قام بإبلاغ السكان المجاورين له من البدو الرحّل، ثم إبلاغ أقرباء العائلة بعين صالح، إلى أن تم انتشار الخبر ثم خروج العديد من المتطوعين من تيميمون وعين صالح وكذا المنيعة، إلى أن تم العثور عليها وسط الصحراء في منطقة خالية تحت شجرة وتعاني من العطش بعد ستة أيام وهي منهكة القوى، حيث تم نقلها إلى عيادة المجمع الغازي بمنطقة “بارودة” ثم إلى مستشفى دائرة “أوقروت” بولاية تيميمون قصد التكفل بحالتها الصحية وعلاجها.

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استقبل والي تيميمون، يوسف بشلاوي، صباح اليوم السبت، بمكتبه بمقر الولاية، السفير الفرنسي بالجزائر، الذي قام بزيارة مجاملة له على هامش جولته السياحية إلى الولاية.

وحسب بيان لمصالح الولاية، تم خلال اللقاء الذي جمعهما، تناول الامكانيات المتنوعة التي تزخر بها ولاية تيميمون. وفرص الاستثمار المتعددة المتاحة التي يمكن للمستثمرين الفرنسيين ولوجها. لاسيما في مجالات السياحة والفلاحة والصناعة.

كما أبدى السفير الفرنسي إعجابه الكبير بالأماكن السياحية التي زارها بإقليم ولاية تيميمون. واعدا بزيارات أخرى لاكتشاف ما تزخر به المنطقة من مواقع وأماكن سياحية.

هذا وحضر هذا اللقاء، كل من رئيس الديوان، ومدير الإدارة المحلية ومديرة السياحة والصناعة التقليدية.

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