العثور على امرأة مقطوعة الرأس داخل حديقة.. السلطات الفرنسية تكشف هوية الضحية

تمكن المحققون في فرنسا من التعرف على هوية جثة أنثى مقطوعة الرأس في Parc des Buttes-Chaumont . في الدائرة 19 في باريس بفضل بصمات أصابعها.

وحسب الاعلام الفرنسي، فإن هذه امرأة تبلغ من العمر 46 عامًا. كان زوجها قد أعلن اختفائها في 6 فيفري في مركز للشرطة في سين سان دوني حيث يقيم الزوجان.

وبعد ظهر يوم الإثنين، اكتشف البستانيون في المدينة قطعة من جسم الإنسان، لا تزال ترتدي ملابس جزئيًا. في كيس بلاستيكي مخبأ تحت أغصان الأشجار جنوب منتزه بوتس شومونت.

وتم العثور على جزء من جسم امرأة، مقطوع من أعلى الصدر إلى فوق الركبتين. مرتديًا الجينز المزين بنوع من الزخارف الزهرية.

بعد هذا الاكتشاف المروع ، تم إغلاق منتزه بوتس شومونت أمام الجمهو. وصباح أمس الثلاثاء ، تم العثور على رفات بشرية أخرى، بما في ذلك رأس الضحية. في أكياس القمامة على طول خط السكة الحديدية الذي يعبر المساحات الخضراء.

وتم إجراء أول تشريح للجثة صباح الثلاثاء لمحاولة التعرف على المرأة، حيث فتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقا.