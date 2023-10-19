العثور على بقايا سمكة قرش كبيرة بعد أن التهمها وحش بحري غامض

تم العثور على قرش أبيض كبير على شاطئ البحر في أستراليا مفترسًا جزئيًا من قبل وحش بحري غامض.

واكتشف بن جونستون، الذي يدير شركة Portland Bait and Tackle في فيكتوريا بأستراليا. الحيوان المفترس الذي يبلغ طوله 10 أقدام والذي جرفته الأمواج إلى الشاطئ يوم الثلاثاء.

وقال: “إلى حد كبير كان الجزء السفلي بأكمله مفقودًا من الزعانف الصدرية، إلى قاعدة الذيل. كانت الجثة لا تزال طازجة جدًا، وربما جرفتها الأمواج في ذلك الصباح.”

وقال: “أنا متأكد تمامًا من أنها الحيتان القاتلة، فهي تقتل أسماك القرش من أجل الكبد فقط، وهي الجزء الوحيد الذي تأكله منها”.

وقالت لورين ماير، عالمة البيئة الغذائية بجامعة فلندرز، لهيئة الإذاعة الأسترالية إن الأمر “ليس واضحًا بنسبة 100%”.

وقالت: “نرى هذا مع أشياء مثل الحيتان الحدباء، حيث تأتي الحيتان القاتلة وتأكل لسان الحوت وتترك بقية الحوت”.

“نحن بالتأكيد نرى أنهم يفضلون كبد أسماك القرش البيضاء، وأسماك قرش الماكو، وحتى أسماك القرش النمرية.”