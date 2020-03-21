العثور على تلميذة مشنوقة بمنزلها في مخادمة ببسكرة

فتحت، أمس، مصالح درك ولاية بسكرة، تحقيقًا بعد العثور على فتاة، عمرها 13 سنة، مشنوقة بمنزلها بقرية “بنطيوس”، بلدية مخادمة.

وعلمت “النهار” أنّ الضحية تلميذة في الطور المتوسط عثر عليها أحد أفراد الأسرة جثة هامدة مشنوقة على مستوى الرقبة بقماش.

ليقوم بتبليغ عائلته التي كانت متواجدة في حفل زفاف بالقرية، على إثرها تدخلت عناصر الدرك الوطني لمعاينة الجثة.

قبل تحويل الجثة إلى التشريح لتحديد ملابسات الوفاة، التي يرجح أن خلفيتها ظروف إجتماعية قد تكون السبب في قيام الضحية بوضع حدّ لحياتها بطريقة مأساوية.