العثور على تلميذ مقتولا ومدفون بغابة ببلدية بيرحدادة بسطيف

اهتز مساء اليوم الإثنين، سكان بلدية بير حدادة بسطيف على وقع العثور على جثة الطفل ” ب. م” تلميذ بالطور المتوسط مقتولا ومرمي بغابة “بوكعبن” غير بعيد عن مقبر بلدية عين لحجر.

و تعود وقائع القضية الى ليلة الاحد الى الاثنين عندما خرج الطفل من منزلهم العائلي بقرية “السوايح “متجها إلى مركز البلدية لقضاء سهرة رمضان هناك او الذهاب الى مركز بلدية سطيف للسهر هناك، لكنه لم يعود أين باشر صباح أمس أفراد عائلته للبحث عنه عند الاقارب كما تم ايداع شكوى على الساعة الثالثة عشرة و النصف بعد الزوال لدى فرقة الدرك الوطني تفيد باختفاء الطفل، كما باشر سكان القرية البحث عنه في كل مكان و بعد الاشتباه في بئر تم إخطار مصالح الحماية المدنية التي حضرت الى هذا البئر بنفس القرية لكن لم يتم العثور عليه، حيث تم مواصلة البحث و تم مسائلة صاحب الحافلة ان كان الطفل قد ذهب معهم الى مدينة سطيف لكن صاحب الحافلة أكد أنه لم يتوجه ليلة الاحد الى مدينة سطيف، و بعد بحث متواصل تم الاشتباه في أحد الجيران و البالغ من العمر 33 سنة، حيث تم التحقيق معه فإعترف بأن جثة الطفل مدفونة بهذه الغابة حيث تنقل عناصر الدرك الوطني الى هذا الغابة و تم العثور على جثة الطفل مقتولا بآلة حادة و مدفونة في حفرة، حيث تم استدعاء الفرقة التقنية للدرك الوطني لأخذ كل الادلة و القرائن عن هذه الجريمة، و بعدها تم نقل جثة الطفل من طرف مصالح الحماية المدنية الى المستشفى محمد بوضياف بعين ولمان، فما تم توقيف المشتبه فيه و التحقيق معه في القضية، التي تركت الكثير من الأسى والحزن في نفس العائلة و كل سكان القرية خاصة و ان العائلة لها هذا الطفل وشقيقته فقط.