العثور على ثالث أكبر ماسة في العالم

أعلنت شركة “ديبسوانا” للألماس في دولة بوتسوانا، عن العثور على ثالث أكبر حجر ألماس في العالم.بوزن بلغ 1098 قيراطاً.وجاء في بيان للشركة، أن هذا الحجر الثمين، قد تم استخراجه من أحد المناجم مطلع شهر جوان الجاري.

وأضافت الشركة البوتسوانية أنه تم جلب حجر الألماس إلى العاصمة جابورون، وتقديمه لرئيس البلاد، موكغويتسي إريك كيبيتسوي ماسيسي.ويعتبر هذا الحجر، ثالث أكبر حجر كريم من نوعه في العالم.

وقالت المديرة العامة لشركة “ديبسوانا” لينيت أرمسترونغ، إن هذا الحجر “يعني الكثير لبوتسوانا.إنها تمنح الأمل لأمتنا التي تكافح”.ولا تزال ماسة “كالينن” التي تزن 3016.75 قيراطا، أكبر ماسة في العالم، حيث عثر عليها عام 1905 في جنوب إفريقيا.