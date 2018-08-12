العثور على ثلاثيني ميت داخل بئر إرتوازي بالوادي

تم اليوم العثور على شاب يبلغ من العمر 35 سنة ميتا داخل بئر في صحراء بادية إسطيل بولاية الوادي.

وحسب المعلومات المتوفرة لـ”النهار”، فإن الضحية يعاني من اضطرابات نفسية، وكان مختفي ومحل بحث منذ ازيد من 25 يوما.

أين وجد ميتا داخل بئر في صحراء بادية إسطيل بولاية الوادي، ليتم التبليغ من طرف بعض المواطنين بوجود شخص ميت داخل البئر.

ليتم نقل جثة الضحية المتوفي إلى مصلحة التشريح للتعرف على الأسباب الحقيقية وراء الوفاة.

من جهتها فتحت عناصر الدرك الوطني تحقيقا معمقا لمعرفة تفاصيل الحادث المميت.