العثور على ثلاث مقابر أثرية عمرها 1800 سنة في الصين

عثر علماء آثار على ثلاث مقابر أثرية يعود عمرها إلى 1800 سنة في مقاطعة “خبي” شمال الصين.

وذكرت إدارة التراث الثقافي الصيني أنه تم العثور مؤخرا على حطام من الطوب القديم في موقع للبناء في مدينة “هوانغهوا”.

وبعد الحفر عثر العلماء على ثلاثة قبور تعود إلى أواخر عهد أسرة هان الإمبراطورية 202 ق.م. إلى 220م وفترة الممالك الثلاث 220-280.

كما عثر العلماء على مجموعة من بعض العملات المعدنية والاكسسوارات البرونزية من المقابر بالإضافة إلى مرآة برونزية.

وقال تشنغ تشي لي الخبير في التراث الثقافي انه تم تبسيط عادات الدفن خلال هذه الفترة وثبت ذلك من خلال مميزات هذه المدافن.

مضيفا أن نتائج استكشاف المقابر يمكن أن تساعد الناس على فهم عادات الدفن وتنمية الاقتصاد والمجتمع خلال هذه الفترة.