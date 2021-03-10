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العثور على جثة آخر ضحايا فيضان وادي مكناسة بالشلف

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العثور على جثة آخر ضحايا فيضان وادي مكناسة بالشلف
بقلم نادية بن طاهر

تم اليوم الأربعاء، العثور على جثة آخر ضحايا فيضان وادي مكناسة بالشلف، لترتفع حصيلة الضحايا إلى 10 وفيات.

ويتعلق الأمر بفتاة تبلغ من العمر 11 سنة، حيث تم العثور على جثتها في نقطة التقاء واد مكناسة لواد الشلف، على بعد 4 كلم من مكان إنجراف السيارة.

وتم نقل جثة الضحية، عبر سيارة الإسعاف، إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى أولاد امحمد بالشلف.

هذا وتم العثور على جثة الضحية العاشرة، لفيضان وادي مكناسة، بعد 5 أيام من البحث.

وتمكنت مصالح الحماية المدنية، الإثنين الماضي، من انتشال ضحيتين، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا فيضانات واد مكناسة إلى 9 أشخاص.

واستعانت الحماية المدنية، بفرق الإنقاذ والبحث لـ10 ولايات قامت بتمشيط الوادي على طول امتداده.

وتم اعتماد خطة جديدة للبحث تم تسطيرها بمركز القيادة المنصب بمركز الدفع للطريق السيار شرق – غرب.

وشهدت ولاية الشلف السبت الماضي إرتفاع منسوب وادي مكناسة ما تسبب في فيضان وتسرب المياه إلى داخل المنازل وعبر الطرقات.


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