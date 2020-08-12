العثور على جثة أحد الحراقة المفقودين بسواحل المرسى بالشلف

أخبار الجزائر
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العثور على جثة أحد الحراقة المفقودين بسواحل المرسى بالشلف
بقلم يحيى عزواو

أفادت مساء اليوم الأربعاء مصادر متطابقة للنهار أولاين بأن صيادين على متن قارب صيد قد عثروا على جثة قبل قليل بسواحل سيدي لخضر بمستغانم وهي في طريقها للميناء بعد إنتشالها.

وحسب المعلومات الأولية التي تم تداولها فإن الجثة تعود للمدعو مرسلي امعمر من بلدية الهرانفة الذي كان في تعداد الحراقة الأربعة المفقودين إثر إنقلاب القارب الذي كان يقلهم عرض سواحل المرسى بولاية الشلف ليلة السبت المنصرم.

هذا ، في إنتظار تأكيد الخبر خلال الساعات القادمة من قبل الجهات الأمنية التي تدخلت لفتح تحقيق في الحادثة .


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