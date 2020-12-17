العثور على جثة أحد الصيادين المفقودين بعرض البحر في الصابلات

تم اليوم الخميس، العثور على جثة أحد الصيادين المفقودين بعرض البحر في خليج الجزائر، بالصابلات، في الجزائر العاصمة.

وعُثر على الجثة بعد 5 أيام من البحث، والتي انطلقت بعد إطلاق، الأحد الماضي، عملية بحث عن 3 بحارة مفقودين.

وأوردت الحماية المدنية أن الصياد الذي عثر عليه، اليوم الخميس، هو ثاني المفقودين المعثور عليهم.

وأوضحت الحماية المدنية أن تم العثور على جثة ثاني المفقودين بمنطقة شاطئ عروس البحر ” ليدو 2″.

وتم العثور على جثة ثاني الصيادين المفقودين ما بين شباك الصيد في البحر على بعد ما يقارب 8 أمتار تحت البحر.

وأكدت الحماية المدنية أن عملية البحث متواصلة للعثور على آخر المفقودين.