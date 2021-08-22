العثور على جثة أستاذة جامعية في منزلها بالمدية

تدخل أعوان المركز المتقدم للحماية المدنية ببزيوش في المدية، فجر اليوم الأحد، لفتح باب شقة بالمكان المسمى حي طحطوح، أين تم العثور على سيدة متوفية.

ووجدت جثة السيدة، والتي تبلغ من العمر 66 عاما، في حالة متقدمة من التعفن، حيث تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المدية وهذا بحضور مصالح الأمن الوطني.

ويتعلق الأمر، ببودرقة خيرة، وهي أستاذة بجامعة المدية، حيث وجدت جثة هامدة بمنزلها والذي تعيش فيه لوحدها بعد 6 أيام من الوفاة.