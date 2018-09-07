العثور على جثة أستاذ متقاعد بالطاهير في جيجل

عُثر صبيحة اليوم الجمعة، على جثة خمسيني يدعى” ق . م ” مرمية بإحدى النقاط التابعة لمنطقة النشاط الصناعي أولاد صالح الطاهير

وحسب المعلومات الأولية، فإن الضحية المنحدر من نفس المنطقة والذي كان يعمل بقطاع التربية قبل إحالته على التقاعد، يكون قد تعرض لجريمة قتل من طرف شخص آخر ينحدر من إحدى الولايات الشرقية

حيث قام الجاني بتوجيه طعنات قاتلة للضحية قبل العثور عليه جثة هامدة، في وقت تم فيه توقيف الجاني من طرف عناصر الدرك الوطني و الشروع في التحقيق معه لمعرفة أسباب الجريمة التي اهتز لها سكان المنطقة