العثور على جثة أكبر راكبة أمواج بالجزائر بسواحل جيجل

إنتقلت إلى رحمة الله أكبر راكبة أمواج بالجزائر “بختة رمضاني” عن عمر يناهز الـ69 سنة بعدما ابتلعتها أمواج البحر منذ 15 يوما بشواطئ تيبازة.

وبعد 15 يوما من البحث تم العثور على جثة بختة رمضاني بأحد شواطئ جيجل حسب عائلة الضحية.

هذا وسبق لبختة رمضاني وأن مارست رياضة ركوب لأمواج في عدة دول أوروبية وحتى إفريقية وعربية، كما عاشت بعيدا عن الجزائر لأكثر من 30 سنة وعادت في السنة الأخيرة للعيش فيها وممارسة هذه الرياضة في شواطئ شينوة بتيبازة.

هذا وتعتبر بختة رمضاني خالة اللاعب الفرنسي “نبيل فقير” الذي أثار ضجة كبيرة قبل سنوات بعد اختياره منتخب الديكة على المنتخب الجزائري.