العثور على جثة إبن رجل أعمال ملقاة أسفل جسر قسنطينة

عثرت صباح اليوم مصالح أمن ولاية قسنطينة على جثة شاب يبلغ من العمر 20 سنة ملقية أسفل جسر جنان الزيتون ، بمحاذاة واد الرمال .

وحسب مصادر النهار، فإن الشرطة العلمية قد تمكنت من تحديد هوية الشخص الذي يكنى “د.ع”، وهو ابن رجل الأعمال ضمبري المعروف بولاية قسنطينة.

وحسب ذات المصدر، فإن أسباب الوفاة لا تزال مجهولة، والمرجح أن الشاب قد عمد على الانتحار بإلقاء نفسه من على جسر قسنطينة.

هذا و قد تم تحويل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي ابن باديس، فيما فتحت الاجهزة الأمنية تحقيقا معمقا لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة .