العثور على جثة إفريقي”حراق” في شواطئ مستغانم

تم أمس العثور على جثة لرعية إفريقية بالمنطقة الصخرية بخروبة بولاية مستغانم بعد أن لفظتها أمواج البحر،حسب بيان للحماية المدنية.

الجثة قذفتها الأمواج، نتيجة الرياح القوية وهيجان البحر إلى منطقة “الإخوة الثلاثة” بين شاطئ سيدي المجدوب، وشاطئ سونكتار.

وتم نقل الجثة، وهي متعفنة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى “شيقيفارا” بالمدينة .

الجثة تعود لشاب يبلغ من العمر بين 30 و 33 سنة، يرجح أن يكون “حراق “افريقي.

وقامت السلطات الأمنية المختصة، بفتح تحقيق من أجل تحديد هوية المعني، والتوصل إلى جميع ملابسات هذا الحادث.

وتعتبر هذه المرة الخامسة هذا الشهر، التي يتم فيها العثور على جثث مجهولة الهوية في شواطئ ولاية مستغانم.