العثور على جثة إمرأة ببلدية الدريعة في ظروف غامضة

إهتزت بلدية الدريعة بولاية سوق أهراس، مساء أمس، على وقع جريمة مأساوية، حيث تم العثور على جثة امرأة داخل منزلها بأحد الأحياء السكنية لبلدية الدريعة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الضحية قد تكون راحت ضحية جريمة قتل. وفور الإبلاغ، تدخلت مصالح الدرك الوطني والشرطة التي طوقت مكان الحادثة. وفتحت تحقيقًا معمقًا تحت إشراف نيابة الجمهورية لمعرفة ملابسات الوفاة، في انتظار نتائج الخبرة الطبية وما ستسفر عنه التحقيقات.

