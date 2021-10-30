العثور على جثة إمرأة ورجل في حالة حرجة بخنشلة

عثرت فرقة الوحدة الثانوية للحماية المدنية قايس بولاية خنشلة على جثة امرأة، ورجل في حالة حرجة داخل منزل في حي 17 جوان. كما تم نقل الرجل البالغ من العمر 41 سنة في حالة حرجة على جناح السرعة للمستشفى.

وحسب مصالح الحماية المدنية تم ايجاد موقد مشتعل وتبقى أسباب الحادثة مجهولة الى حين مواصلة التحقيقات من طرف المصالح الأمنية.

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وانتشرت في الآونة الأخيرة، الجرائم منها من انتحر ومنها من تم غدره، حيث إنتشلت الاثنين الماضي، الحماية ببجاية جثة إمرأة تبلغ العمر 72 سنة. أين عثر عليها جثة متقدمة التعفن بشقة على مستوى حي 600 مسكن بإحدادن، عمارة A8 بلدية بجاية في الطابق الثاني.

كما فتح عناصر الأمن تحقيقا في ملابسات الحادث إن كان مفتعلا أو موت طبيعية لهذه المرأة.

واهتز من جهته، الشارع المحلي على وقع خبر ما يرجح انها جريمة قتل راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر . أين تم العثور عليه جثة هامدة بالقرب من مفترق الطرق الستين كلم بلدية حاسي خليفة بمحاذاة واتجاه بلدية الطالب العربي الحدودية.

فيما فتح عناصر الدرك الوطني تحقيقا معمقا لمعرفة تفاصيل وأسباب الجريمة. وتم توقيف مشتبهين يرجّح أنهما من قاما بعملية القتل. ولا تزال التحقيقات متواصلة حول أسباب القتل التي تبقى مجهولة.

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