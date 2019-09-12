العثور على جثة السيدة التي جرفها الوادي في ميلة

عثرت الحماية المدنية، لولاية ميلة،على جثة السيدة الفقودة التي جرفتها مياه وادي عين الخيان، بلدية وادي عثمانية، في ميلة.

واستمرت عملية البحث عن السيدة المفقودة لأربعة أيام، كاملة.

وسخرت الحماية المدنية، أكثر من 500 عون للبحث عن السيدة المفقودة، كما شارك الدرك الوطني في عملية البحث.

وتدعمت الحماية المدنية، لولاية ميلة، بأكثر من 70 عون، من قسنطينة، سطيف، جيجل، لمواصلة البحث عن المرأة المفقودة.

وحسب بيان الحماية المدنية، فإنه تم وضع مخطط لعملية التدخل تم من خلاله تقسيم المنطقة إلى قطاعات وتوزيع الأفراد عليها.

وتم تسخير للعملية 45 ضابط بمختلف الرتب و18 صف ضابط، و221 عون وفرقة الغطاسين والفرقة السينوتقنية مدعمة بالكلاب وعدة آليات منها شاحنات وسيارات اسعاف.