العثور على جثة الشاب الغريق في شاطئ خروبة بمستغانم

عثرت فرقة الغطاسين للحماية المدنية بمستغانم، اليوم في حدود الساعة 12سا و45د، على الشاب الغريق في شاطئ خروبة بمستغانم.

وينحدر الضحية، والذي يبلغ من العمر 18 سنة، من ولاية غليزان وكان مفقود منذ يومين بالشاطئ.

وبعد مجهودات المبذولة من طرف الغطاسين والأعوان الذين واجهوا صعوبات منها رياح غربية والامواج المتلاطمة التي أثرت على عملية البحث، تم العثور عليه من طرف فرقة الغطس عند الحاجز الصخري بشاطى خروبة.

حيث تم انتشال الضحية، من طرف غطاسي الوحدة البحرية، وتحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مستغانم.

وأشرف على العملية، ملازم غطاس محترف من الوحدة البحرية للحماية المدنية.