العثور على جثة الشاب الغريق في شاطئ سكيكدة

عثر غطاسو الحماية المدنية، اليوم الأحد، على جثة الشاب الغريق، جبار عبد الرزاق، والذي ظل مفقودا منذ أسبوع، في الشاطئ الصخري، العربي بن مهيدي، بسكيكدة.

ووجد الغطاسون، جثة الغريق، والذي ينحدر من ولاية أم البواقي، بين الصخور، وتتواجد حاليا، تحت أنظارهم.

وطلب أعوان الحماية المدنية، إحضار رافعات لرفع الصخور، والتي تمكنهم من دخول إحدى المغارات، وانتشال جثة الشاب

للإشارة، أشرف الأمين العام لولاية سكيكدة، بالنيابة عن الوالي، على عمليات البحث عن جثة الشاب الغريق، كما تكفلت الولاية بإقامة أفراد عائلة الشاب، في سكيكدة.

وسخرت الولاية، عديد الإمكانيات والوسائل اللازمة، لعمليات البحث، منها، 15 غطاس، 8 حرس موسميين، و10 أعوان حماية مدنية، وقاربين، سيارة إسعاف، وسيارة اتصال.

كما دعمت عمليات البحث، بتدخل وسائل حرس السواحل، وذلك في إطار مساهمة وحدات البحرية للجيش الوطني، في عملية الإنقاذ.

للتذكير، تم انقاذ 3 مواطنين، يوم 13 أوت الفارط، كانوا رفقة الغريق “جبار عبد الرزاق”، في عين المكان، حسب بيان لمصالح ولاية سكيكدة.