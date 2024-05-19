العثور على جثة الشاب المفقود بشاطئ دهاليز في وهران

تمكنت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأحد، من إنتشال جثة الضحية المفقود في شاطئ دهاليز كريشتل ببلدية ودائرة قديل في وهران.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تم العثور على المفقود، متوفي، على الساعة 12سا و15 دقيقة.

الضحية يبلغ من العمر 20 سنة، وتم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

وكانت مصالح الحماية المدنية، قد تدخلت مساء البارحة على الساعة 15سا و17 دقيقة، من أجل البحث عن شخص مفقود.

وسخرت مصالح الحماية المدنية لهذه العملية، فرقة غطاسين، وسيارة إسعاف.