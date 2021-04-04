العثور على جثة الشاب سهيل الصغير بشاطئ تارقة في عين تموشنت

تعرفت عائلة المغني الشاب سهيل لبيض بن عدة المعروف بسهيل الصغير، على جثة نجلهم، بعد العثور عليها بشاطئ تارقة.

هذا وانتشلت مصالح الحماية المدنية لولاية عين تموشنت، اليوم الأحد، جثة شخص، بشاطئ تارقة.

وتعود الجثة، للمغني الشاب سهيل، حسبما أكدته عائلته.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فقد كان الضحية يرتدي بدلة رياضية سوداء، وعثر بحوزته على 250 أورو و2500 دينار جزائري.

وكانت “النهار أونلاين”، قد نشرت القصة الكاملة لفقدان المغني الشاب سهيل، في عرض البحر بالسواحل الإسبانية.

وتعود تفاصيل القصة إلى تاريخ 24 مارس 2021 أين قرر سهيل الصغير الحرڨة إلى إسبانيا مع مجموعة من اصدقاءه.

وتمت عملية الحرڨة عبر قوارب الموت من منطقة عيون الترك بولاية وهران.

والرحلة كانت بقطع مسافة 200 كلم بين الجزائر وإسبانيا، وهذا في ظرف 3 ساعات ليأتي ما لم يكن في الحسبان ويتعطل قاربهم.

ليقوم سهيل الصغير بإرسال رسالة صوتية لحظة تعطل قاربهم على بعد 50 كلم من جزيرة حبيباس الغير بعيدة عن شواطئ وهران.

وجاء هذا قبل العثور على جثة الشاب سهيل، في شاطئ تارقة بعين تموشنت، اليوم الأحد.