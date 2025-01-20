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العثور على جثة الشخص المفقود بواد الشفة في البليدة

بقلم نادية بن طاهر
العثور على جثة الشخص المفقود بواد الشفة في البليدة
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تمكنت مصالح الحماية المدنية، من العثور على جثة الشخص المفقود بواد الشفة في ولاية البليدة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، إنطلقت عملية البحث منذ يوم أمس، على الساعة الخامسة و27 دقيقة مساء.

وتم تدعيم فرق التدخل بكل من اسعافات المدية، بومرداس، عين الدفلى والوحدة الوطنية للتدريب والتدخل.

كما تم تنصيب مركز قيادة عملي بمنطقة البحث تحت قيادة مدير الحماية المدنية لولاية البليدة.

وتم تسخير الفرق المختصة الغطاسين، الفرق السينوتقنية الكلاب المدربة و فرقة البحث و الانقاذ في الاماكن الوعرة.

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